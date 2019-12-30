Merve Boluğur evlilikten sonra işte de hüsrana uğradı

Popçu Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra dizi setinde de hüsrana uğrayan Merve Boluğur, kozmetik işine el atmıştı. Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla ticarette şansını deneyen ünlü oyuncunun evdeki hesabı çarşıya uymadı. Boluğur'un geçen yıl piyasaya sürdüğü rujlar, beklenen ilgiyi görmedi. Markanın internet sitesini kapatan oyuncu, anlaştığı mağazaların stok fazlalığı üzerine indirim üstüne indirim yaptı. Bu arada Boluğur'un iş ve özel yaşamındaki başarısızlık yüzünden depresyona girdiği konuşuluyor. Kaynak: Takvim

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