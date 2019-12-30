Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Aralık 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Aralık 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Aralık 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Yılının En Yuva Kuranı Kova Burcu" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü 120'liği etik değerleri yükseltirken, kirli hesapları bitireceğini işaret edecek. 4 Temmuz 1776 kuruluşlu burcu Yengeç ABD - 14 Haziran 1946 doğumlu burcu İkizler Donald Trump dünya basınında karşı karşıya kalmaya başlayacaklar. Skandallar başlıyor diyor şifreleri çözecek 2020!

Koç: Bugün 12:23 - 17:41 saatleri arasında Ay Boşlukta salınacak. Bugün bir arkadaşından sana olan borcu vermesini ya da verdiği sözü yerine getirmesini isteyebilirsin. Bugün planlardan çok planların sonucunda yaşanacakları düşünüp idealler üzerine kafa yorabilirsin.

Boğa: Boş vakitlerinin tümünü eşine ve sevgiline ayırabileceğin bir gündesin. Kendisiyle paylaşımlar yoğunlaşacaktır. Bugünlerde vasat tercihlerden ziyade mükemmel durumların peşinden gidebilirsin.

İkizler: Bugün 12:23 - 17:41 saatleri arasında Ay Boşlukta salınacak. Bir sohbet esnasında genel sağlığı hakkında bilgi aldığın bir aile büyüğün için dertleniyorsun. Bugün sevdiklerin için koşturmak ve onlar için planlar yapmaktan mutlu olacaksın.