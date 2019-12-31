2019’da burçlar ne yaşadı öğrenmeye hazır mısınız?

BUGÜN NELER OLDU

2019 yılında dünya hiddetini artırırken, kişisel hayatlarımızda fark etme, bekleme, yüzleşme, öğrenme dönemiydi. Birçok gezegen yıl boyunca kendilerini güçlü hissettikleri burçlardan dünyaya bakarken, aslında değişimi her köşede hissedecektik. Kişisel hayatlarda, işte, sektörlerde, siyasette dünyanın daha hızlı dönmesini başlatan yıl olarak tarihte yerini alacaktı. Nitekim öyle de oldu. Hayatlarımızda da bu yılın nasıl geçtiğini hiçbirimiz belki de anlayamadık. Rengi sarı olan 2019 yılı; ayrılıkları, küçülmeleri, mesafeyi, olaylara uzaktan bakmayı deneyimletti. 2019 yılında burçlar neler yaşadı, neler hissetti, ceplerinde şimdi hangi tecrübeler var bir bakalım isterseniz...Koç ve Terazi burçları, 2019'da kendilerine yetebilmeyi öğrendi.Boğa ve Akrep burçları ise dünyaya başka bir pencereden bakmayı öğrendi.2019 yılında belki de en çok bir yerlere yetişmeye çalışan burcuydu kendisi, bu da İkizler burçlarını yordu.Bazı çevrelerden soğuduğunu, uzaklaştığını da 2019 yılı sayesinde fark etti İkizler ve Yay döngüsünde doğanlar.Yengeç ve Oğlak burçlarına sabrı öğretti 2019! Beklemenin ne denli zor olduğunu en çok bu iki burç bilir.Aslan ve Kova burçları ise hiç olmadığı kadar konuşuldu!Başak ve Balık burçları zorlu bir 2019 yılı geçirdi. Yüreklerindeki fırtınayı kendi içlerinde çözme mücadelesi verdi. 2019 yılı boyunca Başak ve Balık burçları kol kırılır yen içinde kalır misali kendi sınavlarını atlattı. 2019 yılını arkada bırakırken en çok 1989-1990 yıllarında doğanları yordu. Kaderlerini yeniden yazmaya çalıştıkları yılda, doğdukları yıldaki Satürn rahat durmadı. Nefes alamadılar. Yolları tıkandı. İlişkileri bozuldu. Kimi sevip kimi sevmediklerini daha iyi anladılar. 2019 yılının özellikle Ekim ayından bu yana verdiği mücadeleyi bir Boğa bir de Akrep burçları bilirken, 1975–1982 yılları arasında doğanların natal haritalarında Uranüs'ü Akrep olanlar içlerindeki yorgunluğu hissetti. Kırgınlıklarını daha çok çevresindeki kişilere hissettirdiler.Koç burcu Okan Bayülgen kendine yetebilmeyi öğrendi 2019'da.Boğa burcu zincirlerini kırdı, Özcan Deniz boşandı!İkizler burcu Acun Ilıcalı, bazı çevrelerden uzaklaştı. Gençlere daha çok yöneldi.Yengeç burcu Seranay Sarıkaya, birçok duyguyu aynı anda yaşarken diğer bir Yengeç burcu olan Sezen Aksu ise 2019 yılında üzüldü.Aslan burcu Meryem Uzerli, 2019'da da aşkta mutluluğu yakalayamadı.Başak burcu Merve Boluğur, 2019'da içinde büyük mücadeleler verdi.Terazi burcu Hadise beklemeyi, en önemlisi ise sineye çekmeyi deneyimledi.Rengi sarı olan 2019'da Akrep burcu Kıvanç Tatlıtuğ da yoruldu.Yay burcu Erkan Petekkaya, 2019'da kabuğunu çekildi.Oğlak burcu Mustafa sandal, tez canlılığına rağmen sabrı öğredi.Kova burcu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç sağlıkları ile uğraştı.Balık burcu Beren Saat, 2019'da kol kırılır yen içinde kalır derken, bir başka Balık burcu Murat Boz da ayrılık yaşadı ama tabii şimdilik, diyor gezegenlerin seyri.