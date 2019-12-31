Demet de sıraya girdi

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DEMET Akalın'dan Türkiye'nin otomobiline övgü! Ünlü sanatçı, "Ben de made in Türkiye diyorum" dedi ve ekledi: "Eğer mümkünse hemen sipariş vermek istiyorum. Çünkü çok beğendim."AKALIN, sözlerine şöyle devam etti: "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben milliyetçi biriyim ve büyük gurur yaşıyorum. Tamam kıyafet alışverişimi Milano'dan yapıyor olabilirim ama arabamı yerli malı alırım."DEMET Akalın, 11'inci albümü Ateş'le zirveye kuruldu. Sanatçı; Ateş'le, dijital müzik platformlarının yanı sıra radyo ve TV verilerine göre, 2019'un en çok dinlenen kadın pop sanatçısı oldu. DMC Genel Müdürü Samsun Demir, bu başarı nedeniyle Akalın'a Altın Plak takdim etti.