Ekranda ünlü geçidi var

BUGÜN NELER OLDU

'deki 'O Ses Yılbaşı Özel'de birbirinden ünlü isimler yarışıyor. Serenay Sarıkaya'dan Gupse Özay'a, Şebnem Bozoklu'dan Oğulcan Engin'e kadar birçok isim sahnede en sevdikleri şarkıları söyleyerek jüriyi döndürmeyi söyleyecek ve jüriyi döndürmeye çalışacak.TRT'de 'Seksenler' ve 'Kalk Gidelim'in özel bölümleri yayınlanacak. 'Seksenler'de; Fehmi ve Rukiye, yılbaşına torunlarıyla baş başa girmek ister ama tüm mahalle onlara gidince beklenmedik bir kutlama olur. 'Kalk Gidelim'de, ünlü sanatçıların katıldığı yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor.'FIKRET Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti' saygı albümü için bir araya gelen sanatçılar, bu kez Darülaceze sakinleri için sahneye çıkacak. Star'da yayınlanacak programda sanatçılar, Darülaceze için b1895 SMS hattına destek çağrısı yapacak.