Son Osmanlı’dan İlber Ortaylı’ya yalanlama

BUGÜN NELER OLDU

Sultan V. Murad'ın torunu, ünlü yazar Kenize Murad'ın GÜNAYDIN'a verdiği röportaj olay oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, günlerdir konuşulan röportajla ilgili, pazar günü Hürriyet'teki köşesinde Günaydın'ın, Murad'ın sözlerini abarttığını iddia etti. Ancak Murad, röportajında hiçbir abartı ya da ilave olmadığını belirtti: "Benim itirazım, röportajda yazılanlara değil. İtiraz ettiğim nokta; röportajımla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz tartışmalar ve yorumlardır. Röportajım yanlış yorumlandığı için sosyal medyada tartışma yaşandı."