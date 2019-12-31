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’a hapis cezası! O davada karar verildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi , iddialara göre evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırmış ve tehdit etmişti. Yaşanan olaya ilişkin Yağmur Aşık ve iki veteriner hakkında karşılıklı olarak tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı. Mahkeme, müşteki sanık Yağmur Aşık'ı Dilara Tezel, müşteki Berkay Güven ve müşteki sanık Faruk Yılmaz'a yönelik 'Hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 ay 8 gün olmak üzere toplamda 2 yıl cezaya çarptırdı.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:09
Yağmur Aşık’a hapis cezası! O davada karar verildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi , baykuş nedeniyle veteriner ile kavga etmesine ilişkin yargılandığı davada 2 yıl hapse çarptırıldı.

BAYKUŞUN KORUMA ALTINA ALINACAĞININ SÖYLENMESİ ÜZERİNE…

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, iddialara göre evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırmış ve tehdit etmişti. Yaşanan olaya ilişkin Yağmur Aşık ve iki veteriner hakkında karşılıklı olarak tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki sanık veteriner Dilara Tezel, müşteki veteriner Berkay Güven ve tarafların avukatları hazır bulundu.

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Yağmur Aşık’a hapis cezası! O davada karar verildi
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