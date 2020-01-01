Bir deniz kaplumbağasını evlat edinebilirsiniz

BUGÜN NELER OLDU

DENİZ kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmayı hedefleyen ve yaşanabilir bir doğa için çalışmalar sürdüren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, doğa ve hayvansever kitleleri bir araya getirebilmek amacıyla çok anlamlı bir projeye daha imza attı. Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren merkez, tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşarak yeniden denize salınmaları sürecine ortak olmak isteyen duyarlı kişiler için Deniz Kaplumbağası Evlat Edindirme projesini hayata geçirdi.