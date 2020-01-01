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Bir yılda 100 konser rekoru

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Bir yılda 100 konser rekoru
Türkiye'nın en önemli besteci ve orkestra şeflerinden biri olan Musa Göçmen, 2019'da verdiği 100 konserle kendi rekorunu kırdı. Senforock Metallica Özel ve Senforock Cem Karaca&Barış Manço Özel gibi projelerle adından söz ettiren Göçmen; geçen yıl Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Isparta, Eskişehir, Samsun, Adana, Mersin, Tekirdağ ve Kırklareli'nde verdiği konserlerle yoğun bir sene geçirdi. Yılbaşı gecesi de Ankara ve İstanbul'da iki konser veren Göçmen "Sahneye çıktığımda bütün yorgunluğum geçiyor" dedi.
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