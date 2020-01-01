Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın karizmatik veda mesajı!

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Oktay Kaynarca karizmasıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 5.sezonunu yaşayan Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu. EDHO'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı. Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajına adeta beğeni yağdı. Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan ve karizmasını sergileyen oyuncu, 2019 yılına da kısa, öz ama anlamlı bir vedada bulundu.