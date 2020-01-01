Haberler > Günaydın Haberleri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın karizmatik veda mesajı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si 'nın veda mesajı!

'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi karizmasıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 5.sezonunu yaşayan , canlandırdığı karakteri ile gönüllere taht kurdu. 'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı. Oktay Kaynarca'nın hesabından yaptığı veda mesajına adeta beğeni yağdı. Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan ve karizmasını sergileyen oyuncu, 2019 yılına da kısa, öz ama anlamlı bir vedada bulundu.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 16:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın karizmatik veda mesajı!

'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi karizmasıyla sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 5.sezonunu yaşayan , canlandırdığı karakteri ile gönüllere taht kurdu. 'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı. Oktay Kaynarca'nın hesabından yaptığı veda mesajına adeta beğeni yağdı. Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan ve karizmasını sergileyen oyuncu, 2019 yılına da kısa, öz ama anlamlı bir vedada bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın karizmatik veda mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN