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Fahriye Evcen 2019'a veda pozu ile büyüledi! Fahriye Evcen'in doğum kilolarından tamamen kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı...
Fahriye Evcen2019'a veda pozu ile büyüledi! Fahriye Evcen'in doğum kilolarından tamamen kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı...
Son ayların en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada da çok merak ediliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen oğlu Karan'ın ilk fotoğraflarını paylaşınca gündeme oturmuştu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilikleri olan Fahriye Evcen 2019'a veda pozu ile yine adından söz ettiriyor. 2019'un son saatlerinde yaptığı paylaşımla büyüleyen Fahriye Evcen bir zamanlar çok konuşulan doğum kilolarından da tamamen kurtulmuş görünüyor. Evinde manzarayı seyrettiği sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu haliyle hayranlarından da büyük beğeni ve övgüler aldı.3 saat içinde 550 binden fazla kişinin beğeni yaptığı paylaşımda takipçileri en çok da Karan bebeği aradı. İşte Fahriye Evcen'in yeni yıl paylaşımı...
Giriş Tarihi: 1.1.2020 11:45Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 11:47
Son ayların en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada da çok merak ediliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif.