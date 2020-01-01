Fahriye Evcen 2019'a veda pozu ile büyüledi! Fahriye Evcen'in doğum kilolarından tamamen kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı...

Son ayların en çok konuşulan çifti Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada da çok merak ediliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif.