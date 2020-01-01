Haluk Levent verdiği sözü tuttu! Haluk Levent'ten yılbaşı akşamında hastanede minik hayranlarına konser...

Ünlü sanatçı Haluk Levent, yılbaşı akşamında Pendik Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Küçük hayranlarına verdiği sözü tuttuğunu belirterek hastanede konser veren Levent, küçük çocuklara mutlu bir yılbaşı akşamı yaşattı.

Şarkıcı Haluk Levent, yılbaşına Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e konser vererek böyle girdi!

Haluk Levent, hastanede çocuklara konser verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Levent, "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

KİMSEYİ İNCİTMEYELİM!

Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde "diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo" vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim.' ifadelerini kullandı.