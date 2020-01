2020 için Türkiye’nin dileği aynı, gönül gönüle omuz omuza!

BARBİE

BUGÜN NELER OLDU

Yusuf Güney, her sene olduğu gibi yine yılbaşı konserine çıkmadı ve Hakkari'de askerlerle buluştu. -13 derecedeki Geçitli'de görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Güney, "Şanlı Türk ordusu... Her birinin bekleyeni var. Allah yardımcıları olsun" dedi.Gökhan Tepe, Antalya'daki Port Nature Luxury Resort'ta konser verdi. Tepe; oğlu Denizhan'ın dünyaya geldiği 2019 yılının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.Muazzez Ersoy, NG Sapanca'daki konserine 22 kiloluk taş işlemeli kıyafetiyle çıktı.Deniz Seki, Mersin Jolly Joker'de hayranlarının karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde sahneden düşen Seki, "2019'u nazarla kapattık, çok şükür burada sizinleyim" dedi.Adana Jolly Joker'de yeni yıla merhaba diyen Demet Akalın, kızı Hira'nın en sevdiği Barbie bebeğin kıyafetiyle sahneye çıktı. 2019'u Altın Plak ile kapatan ünlü şarkıcı, hareketli parçalarıyla herkesi dans ettirdi.Hande Yener, Kıbrıs Chamada Club'da sahneye çıktı. Sevgilisi Misha'nın da izlediği ünlü şarkıcı, "Yeni bir aşkım oldu. Benim için harika bir yıldı" dedi.Hadise, yılbaşında Kıbrıs Limak Hotel sahnesindeydi. Dansçılarıyla birlikte iddialı bir şov sunan Hadise, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Bu kadın çok mutlu" yanıtını verdi.2020'yi Kıbrıs'ta karşılayan Derya Uluğ, Girne Malpas Hotel'de konser verdi. Saç şeklini değiştiren Uluğ, yeni imajıyla ilk kez sahnedeydi.Serkan Kaya, Girne Kaya Palazzo Hotel'de konser verdi. 2020'ye girmeye dakikalar kala tüm konukları ayağa kaldıran Kaya, "Herkese birlik ve beraberlik içinde, sevgi dolu bir yıl diliyorum" dedi.Serdar Ortaç, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel'in ortak etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Konuklara "Evli olan var mı?" diye soran Ortaç, "Ben boşandım ama hâlâ başka birine bakamıyorum" dedi. Ortaç, evli çiftler için 'Balım' şarkısını söyledi.Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden biri de Funda Arar'dı. Nuh'un Gemisi'nde sahneye çıkan Arar, 7 kilo Swarovski taş kullanılan, altın rengi bir kıyafet giydi. Şarkıcı, "Herkese altın gibi bir yıl diliyorum" dedi.Şarkıcı Simge Sağın, yılbaşı gecesi Antakya'daki The Museum Hotel'de sahnedeydi. Yeni teklifler aldığını söyleyen Simge, "2020, bana şimdiden uğurlu geldi" dedi.Müzik dünyasının üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yıla aynı sahnede girdi. WOW Hotel'de konser veren üçlü, bin 700 konuk için unutulmaz şarkılarını seslendirdi.Merve Özbey, İstanbul Gece Life'ta sahneye çıktı. Kenan Koçak ile evlenmeye hazırlanan Özbey, beyaz kıyafetiyle adeta düğün provası yaptı. Şarkıcı, "Yeni yıldan beklentim bebek" dedi.