2020 için Türkiye’nin dileği aynı, gönül gönüle omuz omuza!

-13 DERECEDE MEHMETÇIKLE
Yusuf Güney, her sene olduğu gibi yine yılbaşı konserine çıkmadı ve Hakkari'de askerlerle buluştu. -13 derecedeki Geçitli'de görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Güney, "Şanlı Türk ordusu... Her birinin bekleyeni var. Allah yardımcıları olsun" dedi.
'2019'U UNUTAMAM'
Gökhan Tepe, Antalya'daki Port Nature Luxury Resort'ta konser verdi. Tepe; oğlu Denizhan'ın dünyaya geldiği 2019 yılının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.
ELBİSESİ 22 KİLO!
Muazzez Ersoy, NG Sapanca'daki konserine 22 kiloluk taş işlemeli kıyafetiyle çıktı.
NAZAR DEĞDİ
Deniz Seki, Mersin Jolly Joker'de hayranlarının karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde sahneden düşen Seki, "2019'u nazarla kapattık, çok şükür burada sizinleyim" dedi.
BARBİE DEMET
Adana Jolly Joker'de yeni yıla merhaba diyen Demet Akalın, kızı Hira'nın en sevdiği Barbie bebeğin kıyafetiyle sahneye çıktı. 2019'u Altın Plak ile kapatan ünlü şarkıcı, hareketli parçalarıyla herkesi dans ettirdi.
AŞK DOLU BİR YILDI
Hande Yener, Kıbrıs Chamada Club'da sahneye çıktı. Sevgilisi Misha'nın da izlediği ünlü şarkıcı, "Yeni bir aşkım oldu. Benim için harika bir yıldı" dedi.
'BU KADIN ÇOK MUTLU'
Hadise, yılbaşında Kıbrıs Limak Hotel sahnesindeydi. Dansçılarıyla birlikte iddialı bir şov sunan Hadise, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Bu kadın çok mutlu" yanıtını verdi.
PEMBELER İÇİNDE
2020'yi Kıbrıs'ta karşılayan Derya Uluğ, Girne Malpas Hotel'de konser verdi. Saç şeklini değiştiren Uluğ, yeni imajıyla ilk kez sahnedeydi.
KAYA'NIN TEK DİLEĞİ
Serkan Kaya, Girne Kaya Palazzo Hotel'de konser verdi. 2020'ye girmeye dakikalar kala tüm konukları ayağa kaldıran Kaya, "Herkese birlik ve beraberlik içinde, sevgi dolu bir yıl diliyorum" dedi.
EVLİLİK İTİRAFI
Serdar Ortaç, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel'in ortak etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Konuklara "Evli olan var mı?" diye soran Ortaç, "Ben boşandım ama hâlâ başka birine bakamıyorum" dedi. Ortaç, evli çiftler için 'Balım' şarkısını söyledi.
ALTIN KIZ
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden biri de Funda Arar'dı. Nuh'un Gemisi'nde sahneye çıkan Arar, 7 kilo Swarovski taş kullanılan, altın rengi bir kıyafet giydi. Şarkıcı, "Herkese altın gibi bir yıl diliyorum" dedi.
'2020 UĞURLU GELDİ'
Şarkıcı Simge Sağın, yılbaşı gecesi Antakya'daki The Museum Hotel'de sahnedeydi. Yeni teklifler aldığını söyleyen Simge, "2020, bana şimdiden uğurlu geldi" dedi.
ÜÇ EFSANE BİR ARADA
Müzik dünyasının üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yıla aynı sahnede girdi. WOW Hotel'de konser veren üçlü, bin 700 konuk için unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
GELİNLİK PROVASI
Merve Özbey, İstanbul Gece Life'ta sahneye çıktı. Kenan Koçak ile evlenmeye hazırlanan Özbey, beyaz kıyafetiyle adeta düğün provası yaptı. Şarkıcı, "Yeni yıldan beklentim bebek" dedi.