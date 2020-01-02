Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu
6 aydır kayıp olan henüz 15 yaşında hamile kalan Özgenur’u Esra Erol kurtardı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu. Baba Mikail Yolcu, programa başvurarak kızı Özgenur’un Hakan Şenol (21) isimli şahıs tarafından 9 Temmuz tarihinde kaçırıldığını ve o günden beri kızından haber alamadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 2.1.2020 23:10Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 23:11
Daha öncede 5 kez aynı şahısla kaçan kızı Özgenur'un bir an önce bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen baba Mikail Yolcu, kızını yanında tutan Hakan Şenol ve ailesine gözyaşları içinde seslendi.