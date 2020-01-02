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’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu

6 aydır kayıp olan henüz 15 yaşında hamile kalan Özgenur’u kurtardı. ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu. Baba Mikail Yolcu, programa başvurarak kızı Özgenur’un Hakan Şenol (21) isimli şahıs tarafından 9 Temmuz tarihinde kaçırıldığını ve o günden beri kızından haber alamadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 23:11
Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu

Daha öncede 5 kez aynı şahısla kaçan kızı Özgenur'un bir an önce bulunması için 'dan yardım isteyen baba Mikail Yolcu, kızını yanında tutan Hakan Şenol ve ailesine gözyaşları içinde seslendi.

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Esra Erol’da programında izleyiciler bir kez daha şoke oldu
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