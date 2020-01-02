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, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Ünlü popçu giydiği elbiseyle nefes kesti konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tercih ettiği kıyafeti ile hayranlarını adeta büyüleyen güzel şarkıcı paylaşımına, "Yeni yıla şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 18:58
Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı , yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti
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