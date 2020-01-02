Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Ünlü popçu Hadise giydiği elbiseyle nefes kesti konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tercih ettiği konser kıyafeti ile hayranlarını adeta büyüleyen güzel şarkıcı paylaşımına, "Yeni yıla şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 2.1.2020 18:57Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 18:58
Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı Hadise, yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.