Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

32 yaşındaki ünlü futbolcu Arda Turan 2018 yılında Aslıhan Doğan ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Turan, kalabalık aile istediklerini her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan Arda Turan ve Aslıhan Turan mutlu haberi yakın çevresiyle paylaştı. İşte Arda Turan ile Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:24Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 10:27