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ve çiftinin bebeklerinin !

32 yaşındaki ünlü futbolcu 2018 yılında ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl oğulları 'yı kucaklarına alan Arda Turan ve , kalabalık aile istediklerini her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Aslıhan Turan'ın bebeğinin . İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan Arda Turan ve Aslıhan Turan mutlu haberi yakın çevresiyle paylaştı. İşte Arda Turan ile Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 10:27
Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan ile , 26 Ekim'de oğulları 'yı kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde heyecanı yaşıyor. , 2,5 aylık hamile.

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Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
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