Ustaya saygı albümünde buluştular

BUGÜN NELER OLDU

SANAT müziğinin efsane isimlerinden Zekai Tunca, müzik kariyerinin 50'nci yılında özel bir albümle müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün piyasaya çıkan '50. Yıl Ustaya Saygı' albümünde; Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet Özhan, Hakan Aysev, Ayşen Birgör, Gökhan Güney, Bahar Gelir ve Canan Sezgin gibi Türkiye'nin en önemli yorumcuları, unutulmaz Zekai Tunca şarkılarını seslendiriyor.