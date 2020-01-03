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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 3 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 3 Ocak 2020 Cuma için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 3 Ocak 2020 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:35
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ocak 2020 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Ocak 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeni yıl, yeni kararlar" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 OCAK 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars, ateş burcuna geçiyor. Eş zamanlı olarak hukuk, savunma, kadınlar ve çocuklar gündeme gelirken, son dakika haberlerinin sayısı artabilir. Topluma mâl olmuş kişilerin çıkar ilişkileri de deşifre olabilir.

Koç: Üzerinde bir baskı hissedebilir, kimseyle konuşmak istemeyebilirsin. Öğlen saatlerine doğru toparlıyorsun. Anlayışlısın, kaygısızsın, çevreni toparlıyorsun. Tüm bunlar sana kendi sorunlarını unutturuyor. Merak uyandıran bakışlar dikkatinden kaçmıyor.

Boğa: Uzun bir geçmişi olan birisiyle yeniden karşılaşabilirsin. Sana yapılan hataların benzerini yaşatmaktan yana değilsin. Nezaketinin yanında ince ince kullandığın sivri dilin dikkatlerden kaçmayacak. Standart çalışma yöntemi seni sıkmaya başlıyor.

İkizler: Gündeminde yakın çevren var. Sevecen, anlayışlı ve biraz da hareketli yanını kullanarak iletişimde hız alıyorsun. Kendi dünyasında yaşayan insanlara da söyleyecek birkaç çift lafın olacak. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, hoşlandığın kişiye karşı ilgini daha çok belli edebilirsin.

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