Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası

OLAY YERİ SARIYER

Bir dönem Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli, bu kez de garip bir olayla gündemde. Genç kadın, 11 Aralık günü Sarıyer'deki bir güzellik merkezine gitti. Ancak merkez kapalıydı. Çok sıkışan Mesudiyeli, yan dairenin kapısını çaldı.



TEHDİTLER SAVURDU

Kapıyı açan ev sahibine tuvaleti kullanmak istediğini söyledi ama komşu müsaade etmedi. Hakaret edip tehdit savuran Mesudiyeli, iddiaya göre kadının paspasına tuvaletini yaptı. Bina sahibi, polis merkezine giderek genç kadından şikayetçi oldu.

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