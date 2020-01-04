Haberler > Günaydın Haberleri > Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası

'nin çiş davası

İş adamı ’nin kızı , gittiği kuaför kapalı olunca yan dairenin kapısını çaldı. “Çok sıkıştım, tuvaletinizi kullanabilir miyim?” diyen genç kadın, “Hayır” yanıtını alınca çıldırdı. İddiaya göre dairenin paspasına tuvaletini yapan Mesudiyeli’den ev sahibi şikayetçi oldu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 4.1.2020
Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası

OLAY YERİ SARIYER
Bir dönem Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Mesudiyeli, bu kez de garip bir olayla gündemde. Genç kadın, 11 Aralık günü Sarıyer'deki bir güzellik merkezine gitti. Ancak merkez kapalıydı. Çok sıkışan Mesudiyeli, yan dairenin kapısını çaldı.

TEHDİTLER SAVURDU
Kapıyı açan ev sahibine tuvaleti kullanmak istediğini söyledi ama komşu müsaade etmedi. Hakaret edip tehdit savuran Mesudiyeli, iddiaya göre kadının paspasına tuvaletini yaptı. Bina sahibi, polis merkezine giderek genç kadından şikayetçi oldu.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit son paylaşımı ile yine karizmasını konuşturdu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazal Mesudiyeli'nin çiş davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN