Hercai’den bir rekor daha! ATV dizisi Hercai dijitalde de birinci oldu!

Hercai'nin hem televizyon ekranlarındaki hem de dijital mecralardaki başarısının tesadüf olmadığı dün gece (3.1.2020) bir kez daha kanıtlandı. Dün akşam yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen, izleyiciler hep birlikte Hercai yayın günü yayın saatinde organize olup daha önceden seçtikleri 4.bölümü izleyip belirledikleri etikete paylaşımda bulundular.

Twitter'da #düşlerdesevdim etiketine 30.000 tweet atıldı.

Hercai hayranları, önümüzdeki hafta Cuma günü bu dünyada eşi benzeri görülmemiş çılgınlığı bir kez daha gerçekleştirmek üzere sosyal medya üzerinden sözleştiler. Gelen yoğun istek üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz de hayranlarla konuşarak diziyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.