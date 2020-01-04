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’den bir rekor daha! dizisi Hercai dijitalde de birinci oldu!

’nin reyting rekorları kıran dizisi , 2019’un “dijitalde en çok takipçi kazanan ve en çok konuşulan dizisi” oldu! Cuma günleri televizyonun en çok izlenen dizisi Hercai hem televizyonda hem digital mecradaki başarısını kanıtlamış oldu.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 13:19
Hercai’den bir rekor daha! ATV dizisi Hercai dijitalde de birinci oldu!

Hercai'nin hem televizyon ekranlarındaki hem de dijital mecralardaki başarısının tesadüf olmadığı dün gece (3.1.2020) bir kez daha kanıtlandı. Dün akşam yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen, izleyiciler hep birlikte Hercai yayın günü yayın saatinde organize olup daha önceden seçtikleri 4.bölümü izleyip belirledikleri etikete paylaşımda bulundular.

Twitter'da #düşlerdesevdim etiketine 30.000 tweet atıldı.

Hercai hayranları, önümüzdeki hafta Cuma günü bu dünyada eşi benzeri görülmemiş çılgınlığı bir kez daha gerçekleştirmek üzere sosyal medya üzerinden sözleştiler. Gelen yoğun istek üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz de hayranlarla konuşarak diziyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Hercai’den bir rekor daha! ATV dizisi Hercai dijitalde de birinci oldu!
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