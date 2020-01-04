Otohaber 28 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Otomotıv dünyasının önde gelen isimleri, Ruby'de düzenlenen özel bir gecede buluştu. Otomobil dergisi Otohaber'in 28'inci yaşının kutlandığı gecede, derginin geleneksel hale getirdiği Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllerini aldı. Delphi Technologies ve Shell Türkiye'nin co-sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada; Dış Tasarım kategorisinde birinciliği Resul Köçer alırken, İç Tasarım kategorisinin birincisi Hüseyin Fatih Gür oldu. Hashem Aljani de jüri özel ödülüne layık görüldü. Otohaber Dergisi Genel Yönetmeni Halit Bolkan yaptığı konuşmada Türkiye'nin en çok satılan ve okunan otomobil dergisi Otohaber'in yılda 12 sayı basılmasıyla sektörde tek olduğunu vurguladı. CrossoverSUV, SuperCAR, Classic Car ve Test Yıllığı gibi özel yayınlarıyla da fark yarattığının altını çizdi.