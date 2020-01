BUGÜN NELER OLDU

1867'DEN bu yana hizmet veren Kebapçı İskender, İstanbul'daki tek şubesini Akaretler Sıraevler'de açtı. 1875'te inşa edilen Sıraevler'le aynı döneme ait tarihi bir marka olan Kebapçı İskender, No: 10'da hizmete girdi. Kebapçı İskender'in kullandığı her ürün kendine özgü ve özel olarak üretiliyor. Et; Karacabey'deki aile çiftliğinden getiriliyor.