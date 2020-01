Tiyatroda Ediz Hun kuyruğu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun; Tiyatro Ak'la Kara'nın sezon başında sahneye koyduğu 'On Küçük Zenci' oyunuyla ilk tiyatro deneyimini yaşadı. Agatha Christie'nin ünlü romanından uyarlanan oyun, bu akşam 26'ncı kez perde açacak. Oyunun, bugüne kadar yaklaşık 15 bin seyirciye ulaşmasında kuşkusuz Hun'un payı büyük. Tabii ki Agatha Christie hayranlarını göz ardı etmiyorum ama 79 yaşındaki Ediz Hun'u görmek için oyuna gidenlerin sayısının da fazla olduğunu düşünüyorum. Oyunu geçtiğimiz haftalarda Moi Sahne'de izlediğimde, buna yakından tanık oldum. 700 kişilik Moi Sahne'nin yarısından fazlasını orta yaş ve üzerindeki seyirciler oluşturuyordu. İzleyicilerin çoğu kadındı. Baştan söylemem gerek; usta sanatçıyı sahnede izlemek ayrı bir keyif... Hem seyircilerden, hem de sahnedeki rol arkadaşlarından büyük saygı görüyor Hun... Sırası gelip sahneye çıktığı an, büyük alkış alıyor ve salonda hemen bir fısıldaşma duyuluyor. 'Hiç yaşlanmamış', 'Hâlâ çok yakışıklı', 'Çok karizmatik, çok asil adam', 'Baksana hâlâ dinç' gibi yorumlar yapılıyor oyun oynanırken... Oyun sonrası kapıda Hun'la fotoğraf çektirmek için sıraya girenleri, oluşan kuyruğu söylememe gerek yok sanırım.Oyuna gelecek olursak... Birbirini tanımayan 10 kişi, Zenci adasında verilecek bir partiye davet edilir. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu 10 kişi neden orada olduklarını öğrenmeye çalışırlar. Kendilerini davet eden ev sahibi de bir türlü gelmek bilmeyince işler karışır. Biri duvarda asılı olan şiiri fark eder. 'On küçük zenci yemeğe gitti, birinin lokması boğazına tıkandı kaldı dokuz. Dokuz küçük zenci geç yattı, sabah biri uyanmadı, kaldı sekiz... Bir küçük zenci yapayalnız kaldı. gidip kendisini astı, kimse kalmadı' şeklinde hiç zenci kalmayıncaya dek devam eden şiir, oyunun ana omurgasını oluşturuyor. Evdekiler aynı sırayla bir şekilde ölüyorlar. Hun'un Yargıç rolünü oynadığı oyun, seyirciye baştan sona kadar 'Katil kim?' sorusunu sorduruyor. Sürekli çalan gizemli müzik tansiyonu yüksek tutuyor. İkinci yarı çoğunlukla karanlıkta geçiyor. Oyun icabı köşkte elektrikler kesiliyor ve her defasında aralarından biri eksiliyor. Burak Karaman'ın akıcı rejisiyle, seyirciyi koltuğuna yapıştıran ve her defasında 'Aaa katil o da değilmiş' dedirten oyun, kostümden makyaja, ışıktan dekora kadar gerilim sevenleri tatmin ediyor. Ediz Hun'un yanı sıra; Oya İnci, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok Ilgın Angın, Ozan Altuntaş'ın rol aldığı oyuna, bugünden itibaren Ali İl'in yerine tiyatronun patronu Savaş Özdural dahil oluyor. Moi Sahne'den de bahsetmeden geçemeyeceğim... Moi Sahne Sanatları Yöneticisi Tuba Duran'a hakkını teslim etmek gerek. Hazırladığı repertuvarla tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Tiyatrocular da büyük kulisiyle fark yaratan Moi Sahne'den genellikle memnun ayrılıyor. 'On Küçük Zenci', 31 Ocak'ta yeniden Moi Sahne'ye misafir olacak.

