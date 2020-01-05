328 film programı ile 4 bine yakın film gösterimi gerçekleşti

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Modern, 2019 yılında koleksiyon sergisinin yanı sıra yedi süreli sergiyle 38 sanatçının yapıtlarını izleyiciyle buluşturdu. Sanatseverler, Anthony Cragg, İplikten Çözülenler, Uluslararası Sanat Filmleri ve Canan Tolon sergisinin yanı sıra Yıldız Moran, Ara Güler ve Lütfi Özkök'ün fotoğraflarıyla buluştu. İstanbul Modern Sinema ise 10 özel programla 208 film gösterimi gerçekleştirdi. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçen günlerde 15'inci yaşını kutlayan müzenin 8 milyon ziyaretçiye ulaştığını kaydederek, "67 koleksiyon ve süreli sergi, 39 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. 810 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 328 film programı ile 4 bine yakın film gösterimi gerçekleştirdik. 2019 yılında THY ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin modern ve çağdaş sanatını tanıtmayı sürdürüyoruz" dedi.