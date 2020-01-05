‘Atatürk’ü canlandırmak istiyorum’

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HülyaKoçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ağırladı. Programda Kaynarca, 15 yaşında kaybettiği babasıyla ilgili "Benim için efsanedir, çok az gördüğüm ama çok dinlediğim bir adamdı. Kahraman gibi anlatıldı ve biz onun gibi olmaya çalışan çocuklardık" dedi. Konservatuvarda tiyatro oyuncusu olarak yetiştirildiğini belirten Kaynarca, "Televizyon ve sinema oyunculuğunu, yaptıkça kendi kendimize öğrendik" diye konuştu. Ünlü oyuncu; Koçyiğit'e "İnsanlar sinemada sizi izlemek için bütçesini ve zamanını ayırıyordu. Bizse TV'de 'Bizi izleyin' diyoruz. Asıl star sizsiniz" dedi. Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in "Oynamayı hayal ettiğin biri var mı?" sorusuna ise "Atatürk. Hiç bilmediğimiz taraflarını da bir aktör olarak anlatmak isterim" diye cevap verdi.