Atv çılgınlığı

BUGÜN NELER OLDU

ATV; 2019'da tüm platformlara damga vurdu! Kantar Medya verilerine göre; 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan ATV, 2019'da da Tüm Gün, Tüm Kişiler ve Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Sosyal medyada 33 milyon takipçiye ulaşan ATV; takipçi sayısı ve büyüme oranı açısından yılı zirvede bitirdi.ATV; televizyonların resmi YouTube ve Instagram hesaplarının 2019 yılı içindeki büyüme oranlarına göre de birinci kanal oldu. ATV ayrıca, 2019'da sosyal medyada adından söz ettiren kanal olurken, yazılı basında da en çok haberi yapılan kanal olmayı başardı. Hercai dizisi ise 2.5 milyona yakın YouTube ve 2 milyona yakın Instagram takipçisiyle sosyal medyanın en güçlü dizisi oldu