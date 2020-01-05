Dolmabahçe Sarayı’nı 2019’da 1 milyon 306 bin kişi gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre; 2019'da tarihi yerleri ziyaret eden toplam turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 1 milyon 430 bin kişiden 1 milyon 815 bin kişiye çıktı. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 43 artışla 700 binden 1 milyon kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen saray, Dolmabahçe Sarayı oldu. Saray, 915 bini yabancı turist olmak üzere 1 milyon 306 bin kişiyi konuk etti. Anadolu Yakası'nın en çok ziyaret edilen Beylerbeyi Sarayı 173 bin 415, Ihlamur Kasrı ise 85 bin kişiyi ağırladı. Milli Saraylar'ın yeniden Avrupalı turistin gezi duraklarından biri haline geldiği 2019'da, İspanyü, İtalya ve Yunanistan'dan gelen turistler yoğunluktaydı.