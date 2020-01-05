Dünya tarihin sıfır noktasına koştu

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ziyaretçi rekoru kırmaya devam ediyor. Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Üst koruma çatısının yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı kaldığı 2018'de Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'da büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.