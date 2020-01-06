ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

Açıklamada, Weinstein'ın bu olaylardan iki gün sonra Oscar Ödül Töreni'nde o sırada hamile olan modacı eşi Georgina Chapman ile kameralara poz verdiği kaydedildi. "Yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanları takdir ediyorum" Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey, suçlamaların davaya dönüşebilmesi için yürütülen soruşturmanın 2 yıl sürdüğünü çünkü mağdurların başlarda yaşadıklarını anlatma konusunda kararsız kaldıklarını aktardı. Savcı Lacey, "Kanıtların şüphelinin güç ve etkisini kullanarak kurbanlara erişim sağladığını ve onlara karşı şiddet içeren suç işlediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Burada öne çıkıp yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanlara takdirlerimi belirtmek istiyorum. Umarım tüm cinsel şiddet kurbanları yaşamlarını sürdürecek güç ve sağlığa kavuşur." ifadelerini kullandı.