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ABD'li film yapımcısı 'a yeni cinsel taciz suçlaması

ABD'li film yapımcısı hakkında yeni cinsel taciz suçlamalarıyla dava açıldı. Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 7.1.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 01:08
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

Açıklamada, Weinstein'ın bu olaylardan iki gün sonra Oscar Ödül Töreni'nde o sırada hamile olan modacı eşi Georgina Chapman ile kameralara poz verdiği kaydedildi. "Yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanları takdir ediyorum" Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey, suçlamaların davaya dönüşebilmesi için yürütülen soruşturmanın 2 yıl sürdüğünü çünkü mağdurların başlarda yaşadıklarını anlatma konusunda kararsız kaldıklarını aktardı. Savcı Lacey, "Kanıtların şüphelinin güç ve etkisini kullanarak kurbanlara erişim sağladığını ve onlara karşı şiddet içeren suç işlediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Burada öne çıkıp yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanlara takdirlerimi belirtmek istiyorum. Umarım tüm cinsel şiddet kurbanları yaşamlarını sürdürecek güç ve sağlığa kavuşur." ifadelerini kullandı.

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ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması
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