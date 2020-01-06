Ali Gürsoy ile Melis Gürsoy 12 yıllık evliliklerini bitiriyor! Malları paylaşıp boşanalım

Ardı ardına gelen boşanma haberlerine, maalesef 2020'de de devam ediyoruz! Kara bulutlar bu kez, Galatasaray'da dört dönem yöneticilik yapan Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy'un evliliğinin üzerine çökmüş! Ali Gürsoy ile iş dünyasının duayenlerinden merhum Raif Dinçkök'ün torunu Melis Çiftçi, Ağustos 2008'de dillere destan bir törenle Beylerbeyi Sarayı'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini Alissa (10) ve Melissa (7) adındaki kızlarıyla perçinlemişlerdi. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama boşanmaya karar vermişler.

BARIŞMALARI ZOR

Halen aynı evde yaşayan çiftin evliliğini kurtarmalarını dilesem de, yakınları çok zor olduğunu söylüyor. Mal paylaşımı konusunda anlaşmaya çalıştıklarını öğrendiğim çift, bir mutabakata vardıklarında mahkemeye başvuracakmış.