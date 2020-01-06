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ile 12 yıllık evliliklerini bitiriyor! Malları paylaşıp boşanalım

Galatasaray eski başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu ile Dinçkök Ailesi’nin kızı evliliklerini yürütemedi. 12 yıllık birliktelik bitiyor. Çift, mal paylaşımı yaptıktan sonra mahkemeye başvuracak. Ağustos 2008’de Beylerbeyi Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenen Ali-Melis Gürsoy çiftinden kötü haber var. İki çocuklu, 12 yıllık evli çiftin arasına kara kedi girdi. Çiftin sorunlarını aşamadıkları için yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Halen aynı evi paylaşan Gürsoy çiftinin mal paylaşım konusunda görüştükleri ve bu meseleyi halleder halletmez boşanacakları iddia ediliyor.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 6.1.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 08:09
Ali Gürsoy ile Melis Gürsoy 12 yıllık evliliklerini bitiriyor! Malları paylaşıp boşanalım

Ardı ardına gelen boşanma haberlerine, maalesef 2020'de de devam ediyoruz! Kara bulutlar bu kez, Galatasaray'da dört dönem yöneticilik yapan Ergun Gürsoy'un büyük oğlu 'un evliliğinin üzerine çökmüş! Ali Gürsoy ile iş dünyasının duayenlerinden merhum Raif Dinçkök'ün torunu Melis Çiftçi, Ağustos 2008'de dillere destan bir törenle Beylerbeyi Sarayı'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini Alissa (10) ve Melissa (7) adındaki kızlarıyla perçinlemişlerdi. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama boşanmaya karar vermişler.

BARIŞMALARI ZOR
Halen aynı evde yaşayan çiftin evliliğini kurtarmalarını dilesem de, yakınları çok zor olduğunu söylüyor. Mal paylaşımı konusunda anlaşmaya çalıştıklarını öğrendiğim çift, bir mutabakata vardıklarında mahkemeye başvuracakmış.

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Ali Gürsoy ile Melis Gürsoy 12 yıllık evliliklerini bitiriyor! Malları paylaşıp boşanalım
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