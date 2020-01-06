Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı! Sırtında yanıklar meydana geldi

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

SIRTINDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür Yarabbim bu" dedi.