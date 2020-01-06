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apar topar hastaneye kaldırıldı! yanıklar meydana geldi

Ünlü şarkıcı , hastanelik oldu. sıcak su torbası patlayan Seda Sayan, "Bu nasıl bir gözdür Yarabbim" diyerek yanan sırtının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı. Işıl Rençber, Seray Sever, Hatice, Nur Yerlitaş, Deniz Seki, Demet Akalın, Ebru Destan başta olmak üzere pek çok ünlü isim Sayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 15:17
Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı! Sırtında yanıklar meydana geldi

Ünlü sunucu ve şarkıcı 'ın sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

SIRTINDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür Yarabbim bu" dedi.

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Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı! Sırtında yanıklar meydana geldi
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