Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 6 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda vatandaşların aklına gelen tek isim olan Zeynep Turan ile 6 Ocak 2020 Pazartesi için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, yeni haftanın ilk gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 6 Ocak 2020 Pazartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:51
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ocak 2020 Pazartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ocak 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Olmazlara inat etmekten vazgeçecek miyiz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Zamanı geldiğinde noktayı koymak gerek dedirtecek Mars-Chiron 120'liği! Gözden çıkarılan yardım kuruluşları bir bir gündeme gelirken, skandallarıyla toplum önünde itibar kaybedebilirler.

Koç: Zihinsel kondisyonun oldukça yüksek bir güne merhaba dedin. Kısa bir tatilin ardından seni bekleyen işlere hazırsın, ancak üzerinde garip ve adlandıramadığın bir ağırlık hissi olabilir. Bugün bedensel olarak enerjini yüksek hissetmeyebilirsin.

Boğa: 14.06'dan yarın 04.10'a kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Yılın ilk Pazartesi gününe hoş geldin. Kendini bu cümleler ile motive ettiğin bu sabah erken saatlerde kendini toplantıda bulman, kısa tatilden sonra hafif adaptasyon zorluğu çekmene neden olabilir.

İkizler: Sevgili İkizler, yılın ilk Pazartesi gününe başlamaya hazırsın. Bir gece öncesinde bazı hazırlıklar yapman, güne hazırlanmanda kolaylık sağlamış olabilir. Büyük umutlar ve yenilikler dileyerek sabah totemini yapman, ofisteki herkesin dikkatini çekmesine neden olabilir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN