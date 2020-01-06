Yerli filmler 2019’u zirvede kapattı

2019'DA Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı, yabancı filmleri geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl yerli filmler 33.6 milyon seyirci, yabancı filmler ise 25.9 milyon kişi tarafından izlendi.Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması nedeniyle seyirci sayısında düşüş yaşayan sinema sektörü, yeni sinema kanunu ile atak yaptı. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar ki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı 59.5 milyona ulaştı. Geçtiğimiz yılın Ekim-Aralık aylarında tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Yerli film izlenme oranında Avrupa'da sekiz yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, geçtiğimiz yıl da yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa'daki yerini yine korudu. Yerli filmler arasında '7. Koğuştaki Mucize' 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019'un en çok izlenen filmi oldu. Bu filmi 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk' takip ediyor. Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8.7 milyona, seyirci içindeki payı ise yüzde 12.4'e ulaştı. 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer aldı. 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' ise ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu.

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