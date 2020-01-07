Son dakika: Aleyna Tilki şaşırtmaya devam ediyor: Kendi balmumu heykelini dudağından öptü! İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı ilginç paylaşımlar ve hareketlerle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer de 'Aleyna Tilki heykeli'ni ziyarete giden ünlü şarkıcı burada da dikkatleri üzerinde topladı. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Tilki, burada ilginç pozlar verdi.

İşte dikkat çeken ve magazin gündemi olan o fotoğraflar...