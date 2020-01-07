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Son dakika: şaşırtmaya devam ediyor: Kendi balmumu heykelini dudağından öptü! İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı

Ünlü popçu dikkat çeken hareketleri ve garip paylaşımları ile magazinde gündem olmaya devam ediyor. Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımı ile yine tartışma konusu oldu. Genç popçu Aleyna Tilki, ' Müzesi'nin şubesinde sergilenmeye başlanan kendi balmumu heykelini dudağından öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğrafın ardından hayranları, Aleyna Tilki balmumu heykeli nerede sorusunu araştırmaya başladı. İşte Aleyna Tilki'nin yaptığı son dakika paylaşımına ilişkin detaylar ve paylaştığı o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 19:52
Son dakika: Aleyna Tilki şaşırtmaya devam ediyor: Kendi balmumu heykelini dudağından öptü! İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı ilginç paylaşımlar ve hareketlerle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu sefer de ' heykeli'ni ziyarete giden ünlü şarkıcı burada da dikkatleri üzerinde topladı. Son dönemde üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli 'Madame Tussauds Müzesi'nin şubesinde sergilenmeye başladı. Kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Tilki, burada ilginç pozlar verdi.

İşte dikkat çeken ve magazin gündemi olan o fotoğraflar...

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Son dakika: Aleyna Tilki şaşırtmaya devam ediyor: Kendi balmumu heykelini dudağından öptü! İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı
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