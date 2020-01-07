Sahte ajansların tuzağına düşmeyin

Son günlerde oyunculuk sektöründe çocuk oyuncu enflasyonu yaşanıyor. Hemen hemen her dizide rol verilen çocukların set ortamındaki konforları için yasa tasarısı çıkarılmasını sağlayan Layla Şirin Ajans kurucusu Leyla Albayrak, bu kez sahte ajanslara dikkat çekiyor. 28 yıldır çocuk ve genç ajansı olarak hizmet verdiklerini belirten Albayrak, bu konu hakkında şöyle konuştu: "Sektöre uzak olup ekranın cazibesine kendini kaptıran gençler, av pozisyonunda. Kolay yoldan oyuncu olmak, kısa yoldan para kazanmak isteyen birçok genç, dolandırıcılarla karşılaşıyor. İyi semtlerde, lüks ofisler kiralayıp yüksek kayıt ücretleri talep eden ve her projenin kapısının bu yolla kişiye açılacağını vâdeden, belli bir süre sonra da ortadan kaybolan sahte ajanslar var."







'TEHDİT EDİLİYORUM'

"Yapımcılar Derneği, Oyuncular Sendikası, Kastder, Reklamcılar Derneği, Med Yapım, Sinograf, Tims, Ay Yapım'ın da bu konuda mücadele ettiğini dile getiren Albayrak, "Bu savaşım nedeniyle defalarca tehdide uğradım, sahte ajanslardan küfür dolu mesajlar aldım" diye konuştu.







YÜKSEK FİYAT TALEP EDİYORLARSA DİKKAT

Sahte ajansların en çok '7. Koğuştaki Mucize'de rol alan küçük Nisa Sofiya Aksongur'un fotoğrafını kullanarak umut tacirliği yaptıklarını söyleyen Leyla Albayrak şöyle devam etti: "Adresleri bile yok. Sosyal medyada yaptıkları duyuruları yoruma kapatıyorlar. Sadece afiş kullanıp 'Oyuncu aranıyor' diyorlar. Aileler ajans seçerken bugüne kadar hangi firmalarla iş yaptıklarına, hangi oyuncuları sektöre kazandırdıklarına baksın. Hiçbir gerçek ajans yüksek ücret talep etmez, kayıt almak için otele çağırmaz."

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