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Şarkısı beş günde 20 milyon izlendi

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Şarkısı beş günde 20 milyon izlendi
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin klibi büyük ilgi gördü. 17 Ocak'ta gösterime girecek olan filmin Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkısının klibi, sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izlendi. Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazdı. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu'nun oynadığı yapım; Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere'de de gösterilecek.
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Şarkısı beş günde 20 milyon izlendi
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