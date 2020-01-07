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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 7 Ocak 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 7 Ocak 2020 Salı için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 7 Ocak 2020 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:03
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Ocak 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ocak 2020 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ocak 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ocak ayında bastığınız yere dikkat edin!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 OCAK 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: İnsanlık sıkışırken, dünyanın refleksleri sertleşebilir. 2020 yılının en yüksek voltajda ayından geçerken, dostlarınız düşman düşmanlarınız dost olabilir. Güneş-Neptün 60'lığı; burcu Akrep yükseleni Yengeç ülkemizin gerçek düşmanlarına kafa tutacağını işaret ediyor.

Koç: Etrafındaki kişilerin ufacık sorunları büyütmesi sabrını zorlayabilir. Özellikle gün içerisinde bir arada olduğun kişilerin meseleleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsin. Ne kadar bu durumdan hoşnut olmasan da sevdiğin insanlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsin.

Boğa: Yüzleşmeler gündemde. Bazı konularda bilmediğin bir şeyler olduğunu öğrenebilirsin. Ertelediğin borçlarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Maddi açıdan cebinin gülmesi seni de sevdiğin insanları da etkileyebilir.

İkizler: Gün içerisinde aniden meydana gelebilecek olaylarda sorumluluk alman gerekebilir. Özellikle aile içerisinde ya da akrabalarınla ilgili yaşanabilecek gelişmelerde… Gözler senin ağzından çıkan sözlerde.

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