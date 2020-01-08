2019'un en çok kazanan ismi Ajda Pekkan oldu

Fiziğiyle gençlere taş çıkartan Ajda Pekkan, geçen senenin en çok kazanan ismi oldu. Konser başına 200 bin alan Pekkan, özel gecelerde bu ücreti 600 bin TL'ye kadar çıkarttı. Takvim Gazetesinin haberine göre; bir dondurma ve bir mobilya markasının reklam filminde de rol alan Süperstar, bu projelerden 6 buçuk milyon lira kazandı. Eylül 2020'ye kadar da takvimini dolduran Ajda Pekkan, 50 konserlik anlaşmaya imza attı.Daha önce işiyle ilgili soruları yanıtlayan Ajda Pekkan, "Tüm alt yapılarla ilgilenirim. Müzikle yatar müzikle kalkarım, işimin kölesiyim" demişti.

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