Kartalkaya’ya ünlü yağdı

İSTANBUL cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Melis Murathanoğlu ve yakın arkadaşı Şebnem Ercantürk, yılbaşı sonrası Bolu Kartalkaya'da kız kıza tatil yaptı.Dr. Aydın Ayaydın ve kızı Derya Ayaydın, her kış olduğu gibi bu yıl da tatil için Bolu Kartalkaya'yı tercih etti. Derya Ayaydın, gün boyu arkadaşlarıyla vakit geçirdi.Erçel, yorgunluklarını atmak için hafta sonunda Bolu Kartalkaya'ya gitti. Snowboard tutkunluğuyla bilinen Dalkılıç, board yaparken; Hande Erçel, sevgilisine kayak yaparak eşlik etti.17 YILDIR sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan ve bir süre önce aktif futbolu bırakarak teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine katılacağını açıklayan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve çocuklarıyla hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi.ÜNLÜ şarkıcı Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak, hafta sonunu Kartalkaya'da geçirenler arasındaydı. Çift, Ocak ayına nikah tarihi aldıklarını, ancak Özbey'in ayağını kırması nedeniyle nikahı 19 Şubat'a ertelediklerini söyledi.SEREN Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya'da geçiren ünlü simalar arasındaydı. Yakın dostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya giden Serengil, "Çocukluğumdan bu yana kayak yapmayı sevmişimdir" dedi.

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