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melodileriyle ısıtacak

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Portekiz melodileriyle ısıtacak
Portekiz müziğinin en başarılı erkek seslerinden Antonio Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 Ocak akşamı İş Kuleleri Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Avrupa'daki birçok ülkede konserler veren sanatçının Ate Pensei Que Fosse Minha albümü, 2017 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Albüm dalında aday olmuştu. Antonio Zambujo Do Avesso albümünde, ölümsüz şarkılardan 'Amapola'yı yeniden seslendirdi. Bu albümde müzikal dilinin sınırlarını genişleten Zambujo, Lizbon Senfoni Orkestrası'yla iş birliğinin yanı sıra Portekiz'in başarılı müzik insanları ile çalıştı. Sanatçı, duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlerin içini ısıtacak.
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Portekiz melodileriyle ısıtacak
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