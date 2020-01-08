Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun evlilik kararına Hülya Avşar'dan veto!

Ünlü olmadan önce 19 yaşında nikah masasına oturan Hülya Avşar, aynı kaderi kızının yaşamaması için devreye girdi. Avşar Kızı, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe giden 21 yaşındaki kızına "Önce okulunu bitir" diye karşı çıktı.

HÜLYA AVŞAR'DAN VETO GELDİ

İşadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki kızının Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu: