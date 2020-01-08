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ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun evlilik kararına 'dan veto!

İşadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden 'na annesi 'dan veto geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 21 yaşındaki kızının Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu. "Zehra daha okuyor. Ben gençlerin erken evlenmelerini doğru bulmuyorum. Bana sorduğunda okulunu, yüksek lisansını bitirmesini söylüyorum. Önce hayatını yoluna koymalı; çünkü daha sonra çocuk, insanın hayatının çoğunu alıyor." 21 yaşındaki kızı için evliliğin erken olduğunu söyleyen Hülya Avşar, ilk evliliğini 19 yaşında yapmıştı.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:02
Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun evlilik kararına Hülya Avşar'dan veto!

Ünlü olmadan önce 19 yaşında nikah masasına oturan , aynı kaderi kızının yaşamaması için devreye girdi. Avşar Kızı, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe giden 21 yaşındaki kızına "Önce okulunu bitir" diye karşı çıktı.

HÜLYA AVŞAR'DAN VETO GELDİ

İşadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden 'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki kızının Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu:

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Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun evlilik kararına Hülya Avşar'dan veto!
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