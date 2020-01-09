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Hollywood tarzı kaçış planı

Eşi Catherine Zeta-Jones’u ABD’ye yolcu ettikten sonra turuna devam eden ünlü aktör , önceki gece çocuklarıyla Asmalımescit’teydi. Douglas; kızı Carys ve oğlu Dylan ile önce Cecconi’s’e, ardından ’a gitti. Dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen ünlü aktör, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Bir haftadır İstanbul’da bulunan Douglas ve çocukları, görüntü vermemek için ekstra çaba sarf etti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Hollywood tarzı kaçış planı

Yaklaşık bir haftadır İstanbul turuna devam eden Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte önceki akşam Asmalımescit'teydi. Soho House ve Cecconi's'te vakit geçiren Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones ve çocukları akşam yemeği yedi. Mekanın önünde basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ünlü çift, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Adım attıkları her yerde görüntülenmekten sıkıldıklarını söyleyen çift, bu sefer objektiflerden kaçtı.

Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones çifti, İstanbul seyahatleri boyunca Nişantaşı'daki St. Regis'te konaklamıştı. Otelin sahibi Demet Sabancı Çetindoğan, çiftin otelde ücretsiz konakladığı iddiası için, "Çift, otelde ücret ödeyerek konakladı. Üstelik ödemeyi günlük kur üzerinden yaptı" dedi.

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Hollywood tarzı kaçış planı
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