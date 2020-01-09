Hollywood tarzı kaçış planı

Yaklaşık bir haftadır İstanbul turuna devam eden Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte önceki akşam Asmalımescit'teydi. Soho House ve Cecconi's'te vakit geçiren Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones ve çocukları akşam yemeği yedi. Mekanın önünde basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ünlü çift, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Adım attıkları her yerde görüntülenmekten sıkıldıklarını söyleyen çift, bu sefer objektiflerden kaçtı.



Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones çifti, İstanbul seyahatleri boyunca Nişantaşı'daki St. Regis'te konaklamıştı. Otelin sahibi Demet Sabancı Çetindoğan, çiftin otelde ücretsiz konakladığı iddiası için, "Çift, otelde ücret ödeyerek konakladı. Üstelik ödemeyi günlük kur üzerinden yaptı" dedi.

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