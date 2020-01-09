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ve kraliyet ailesinden ayrıldı! bu haberle sarsıldı!

kraliyet ailesi tahtının altıncı sıradaki varisi ve Amerlikalı oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile adeta İngiltere'yi birbirine kattı. Çift paylaşımlarında kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyururken bazı kaynaklar Kraliçe 2. Elizabeth'in bu haberi televizyon ekranlarından öğrendiği iddiasını ortaya attı. Sosyal medya üzerinden gündem olan konu internet üzerinden merakla araştırılırken binlerce kişi Amerikalı oyuncu Markle'a tepki göstererek Prens Harry'nin aklını çeldiğini savundu. Peki, Meghan Markle kimdir? İşte İngiltere Kraliyet ailesinde ortalığın birbirine girmesine neden olan o haberin diğer detayları…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:47
Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldı! İngiltere bu haberle sarsıldı!

Kraliyet ailesi bomba bir haberle sarsıldı. ve 'nin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını söylemeleri tüm dünyanın gündemine geldi. Ülkede şok etkisi yaratan olayın ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise Kraliçe'nin olayı televizyon ekranlarından öğrenmesi oldu. Evlenmelerinin ardından ortaya atılan iddialar Kraliçe 2. Elizabeth'in, oyuncu Markle'ı sevmediği yönündeydi. Yaşanan son olay ise bu iddiaların doğruluğunu kuvvetlendirirken binlerce kişi olayın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Meghan Markle kimdir? Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldı mı? İşte detaylar…

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY KRALİYETTEN AYRILDI!

İngiltere, aslında bir süredir kulislerde konuşulan ama beklenmedik bir biçimde yaşanan "ayrılık" ile çalkalanıyor. Ailenin en gözde üyelerinden ikisi, Prens Harry ile Meghan Markle, unvanlarından feragat ettiklerini, aileden ayrıldıklarını duyurdu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.

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Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldı! İngiltere bu haberle sarsıldı!
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