Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldı! İngiltere bu haberle sarsıldı!

İngiltere Kraliyet ailesi bomba bir haberle sarsıldı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını söylemeleri tüm dünyanın gündemine geldi. Ülkede şok etkisi yaratan olayın ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise Kraliçe'nin olayı televizyon ekranlarından öğrenmesi oldu. Evlenmelerinin ardından ortaya atılan iddialar Kraliçe 2. Elizabeth'in, oyuncu Markle'ı sevmediği yönündeydi. Yaşanan son olay ise bu iddiaların doğruluğunu kuvvetlendirirken binlerce kişi olayın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Meghan Markle kimdir? Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldı mı? İşte detaylar…

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY KRALİYETTEN AYRILDI!

İngiltere, aslında bir süredir kulislerde konuşulan ama beklenmedik bir biçimde yaşanan "ayrılık" ile çalkalanıyor. Ailenin en gözde üyelerinden ikisi, Prens Harry ile Meghan Markle, unvanlarından feragat ettiklerini, aileden ayrıldıklarını duyurdu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.