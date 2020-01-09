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Son Dakika! havalimanında olay çıkardı! Aleyna Tilki ifade verdi!

Alınan Son Dakika haberine göre; havalimanında olay çıkardı! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameralara yansıdı. İşte Aleyna Tilki'nin havalimanında olay çıkardı o anlar ve olayın son dakika gelişmeleri…

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 9.1.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 16:50
Son Dakika! Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı! Aleyna Tilki ifade verdi!

Şarkıcı , İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

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Son Dakika! Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı! Aleyna Tilki ifade verdi!
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