Taladrodan efsane çıkış!

Türkçe RAP'in duygusal adamı Taladro, 2011'den beri yaptığı çalışmalarla Türkiye'de adını hafızalara kazımaya devam ediyor. Sayısız albüm ve single çalışmalarına son zamanlarda da CES yapım etiketi ile imza atan sanatçı yeniden konuşulan isim haline geldi. Taladro bu sefer Cem Adrian ile beraber hazırladığı "Unutmak istemiyorum" isimli yeni teklisini CES Yapım etiketiyle dinleyicileriyle buluşturdu..! Sözlerinin Taladro ve Cem Adrian tarafından yazıldığı parça her şeyiyle uzun süreler boyunca ses getirecek gibi duruyor.

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