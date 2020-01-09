Tatlıses saç ekimi yapacak

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, saç ekim merkezini özel bir davetle Etiler'de açtı. Açılışa, babası başta olmak üzere aralarında Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ferman Toprak ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Ünlüler, İbrahim Tatlıses'in yaşgününü de üzerinde fotoğraflarının olduğu pasta ile kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, bir şarkısının sözlerine gönderme yaparak "Benim naylon tarağım var, almağa gelin, uzun saçlara satarım, almağa gelin. Bu iş kellere yaradı" diyerek herkesi güldürdü. Fikrin oğluna ait olduğunu belirten Tatlıses sözlerine şöyle devam etti: "Oğluma 'Ben yemedim, yedirmem, sen de bu işi sağlam yap, beni mahcup etme' dedim. O da beni mahcup etmedi. Ahmet saç ekecek, kızım Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim." Tatlıses, gazetecilerin "Hastalığınız döneminde yanınızda olmayanlar için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da "Olan da, olmayan da sağ olsun. Ben Allah'ımla birim. Onlarla birlikte olsam ne olur, olmasam ne olur?" diye cevap verdi.AÇILIŞA katılan Tatlıses, küs olduğu birinin olup olmadığıyla ilgili şöyle konuştu: "Var da, yok da. Bu sene yeni bir sene olacak. Oğluma da 'Sakın kimseye taviz verme. Sen bileğine, imanına, kitabına, dinine, kişiliğine, karakterine güveniyorsan kimseye taviz vermeye gerek yok' dedim. Biz doğru geldik, doğru öleceğiz; bu kadar basit. Biz babadan böyle gördük. İbrahim Tatlıses bitmez, ancak ölünce."

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