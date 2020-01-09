Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ocak 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ocak 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ay tutulması kalplerde olacak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 OCAK 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mesele yola devam etmek değil kimlerle devam edeceğimizdir dedirten günlerden geçerken, bugün Ay-Uranüs 60'lığı gerçekleşecek. İdeolojik düşünceler toplumda iyice sivrilirken, teknolojiyle liderlerin savaşına tanıklık edebiliriz. Kim olabilir derseniz Trump!

Koç: Çevrendekilere ayak uydurmaktansa bireysel zaman geçirmeyi tercih edebilirsin. Grup çalışması konusunda yetenekli olsan da, bugün yalnız çalışmanın sana daha verimli geleceğini düşünüyorsun.

Boğa: Olayları değerlendirirken gerçekçi davranmakta zorlanabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu yüzden bazı konularda karar vermekte acele etmemelisin. Enine boyuna düşündükten sonra doğru karara varmak senin için zor olmayacak.

İkizler: Çevrendeki kişilerin istekleri seni sıkabilir. Elinden gelmeyen konulardaki yersiz istekler karşısında sinirlerine hâkim olmakta zorluk çekiyorsun. Maddi konularla ilgili planlarını değiştirecek gelişmeler gündemde.