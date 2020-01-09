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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 9 Ocak 2020 Perşembe için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 9 Ocak 2020 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:17
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ocak 2020 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ocak 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ay tutulması kalplerde olacak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 OCAK 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mesele yola devam etmek değil kimlerle devam edeceğimizdir dedirten günlerden geçerken, bugün Ay-Uranüs 60'lığı gerçekleşecek. İdeolojik düşünceler toplumda iyice sivrilirken, teknolojiyle liderlerin savaşına tanıklık edebiliriz. Kim olabilir derseniz Trump!

Koç: Çevrendekilere ayak uydurmaktansa bireysel zaman geçirmeyi tercih edebilirsin. Grup çalışması konusunda yetenekli olsan da, bugün yalnız çalışmanın sana daha verimli geleceğini düşünüyorsun.

Boğa: Olayları değerlendirirken gerçekçi davranmakta zorlanabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu yüzden bazı konularda karar vermekte acele etmemelisin. Enine boyuna düşündükten sonra doğru karara varmak senin için zor olmayacak.

İkizler: Çevrendeki kişilerin istekleri seni sıkabilir. Elinden gelmeyen konulardaki yersiz istekler karşısında sinirlerine hâkim olmakta zorluk çekiyorsun. Maddi konularla ilgili planlarını değiştirecek gelişmeler gündemde.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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