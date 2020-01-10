Elon Musk baba mı oluyor? Elon Musk ile Grimes’dan güzel haber!

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile ilk çocuğunu bekliyor olabilir. Grimes'in Instagram hesabında paylaştığı ve belirginleşen karnını gösteren fotoğraf, takipçileri tarafından hamilelik haberi olarak yorumlandı. Ayrıca Grimes, çıplak fotoğrafına bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken, "Hamile olmak olmak çok vahşi ve savaş benzeri bir durumdur" ifadesini kullandı.

BEBEK SİLÜETİNİN YANSIMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddia doğruysa bu, hem Elon Musk'ın hem de Grimes'in ilk çocuğu olacak. Fotoğrafta, Grimes'in karnına bir bebek silüetinin yansıması dikkat çekti. Magazin sitesi Just Jared, çifte yakın kaynaklara hamilelik haberini doğrulattı. Ancak hamilelik haberinin gerçek olmayabileceğini düşünenler de var. Business Insider, Grimes'in yanıltıcı paylaşımlarıyla tanındığını, son paylaşımının da gelecek ay çıkaracağı yeni şarkısı için promosyon çalışması olabileceğini yazdı.

Teknoloji dünyasının dahisi olarak kabul edilen Elon Musk ile Grimes, sürpriz aşkını MET Gala 2018'de ilk kez duyurmuştu. Musk, gerçek adı Claire Boucher olan 'pop müziğin avangart prensesi' Grimes ile şaşırtan birlikteliğinin ilk ipuçlarını Mart 2018'de Twitter'da vermişti. Grimes'ın yeni müzik videosu Venus Fly için "Uzun süredir gördüğümün en iyi video sanatı" şeklindeki yorumunu tweet atan Musk'ın bu hızlı ve beklenmedik hamlesi akıllarda soru işareti yaratmıştı. Kırmızı halıda birlikteliklerini duyuran çift, röportaj verirken, Elon Musk kız arkadaşının elbise tasarımına yardım ettiğini de itiraf etmişti. Tesla'nın CEO'su ile Grimes'in yapay zekayla ilgili bir şaka vesilesiyle Mart 2018'de tanıştıkları biliniyor. İkilinin tanışma hikayesini anlatan kişi, "Elon, Rococo Basilisk şakası yapmak için fikir arıyordu ve Grimes'in bu konuda şaka yaptığını görünce ondan yardım istedi. Grimes, üç yıldır ilk defa birinin şakayı anladığını söyledi. İkisi de yapay zekayla dalga geçti" demişti.