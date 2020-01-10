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Güzel sunucu ’un bu hali de tam not aldı! Doğal güzelliğini sergiledi…

Ünlü sunucu 'a geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yakalandı. Her zaman makyajlı görmeye alıştığımız Esmersoy'un makyajsız hali görenleri büyüledi. Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un makyajsız hali de büyük beğeni aldı. İşte Burcu Esmersoy'un makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 12:17
Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un bu hali de tam not aldı! Doğal güzelliğini sergiledi…

Her yaptığı olay olan ve magazin gündeminden düşmeyen , makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un bu hali de tam not aldı! Doğal güzelliğini sergiledi…
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