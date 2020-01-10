Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği iddia edildi. Oyuncunun Fransa'da evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Akın Akınözü'nün 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği öne sürüldü. İddialara göre çift Temmuz ayında dünyaevine girecek.

AKIN AKINÖZÜ EVLENİYOR MU?

Akşam'ın haberine göre; En son uçak içinde birlikte görüntülenen, Akın Akınözün ve sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.