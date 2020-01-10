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’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ’nin yıldızı Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan evleniyor mu? Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği iddia edildi. Oyuncunun Fransa'da evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Yakışıklı oyuncudan ise henüz net bir açıklama gelmedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 16:45
Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?

dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği iddia edildi. Oyuncunun Fransa'da evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Akın Akınözü'nün 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleneceği öne sürüldü. İddialara göre çift Temmuz ayında dünyaevine girecek.
AKIN AKINÖZÜ EVLENİYOR MU?
Akşam'ın haberine göre; En son uçak içinde birlikte görüntülenen, Akın Akınözün ve sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile evleniyor mu?
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